Армянскую птицефабрику оштрафовали на 100 млн драмов

30 марта 2011

30 марта на заседании Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении (ГКЗЭК) было решено оштрафовать лидера на армянском рынке яиц птицефабрику «Лусакерт».

Комиссия отмечает, что компания не поставляла на рынок свою продукцию, из-за чего и возник дефицит. Другими словами, это называется злоупотреблением главенствующего положения на рынке. Размер штрафа составит около 100 млн драмов ($272.5 тыс.)

Напомним, что в результате дефицита яиц и резкого повышения цен в ереванских магазинах в декабре 2010 года, Комиссия решила провести исследования в данной области.

В ходе исследований, ГКЗЭК запросила информацию у 6 крупнейших предприятий, реализующих яйца, таких как «Племенная птицефабрика Арзни», «Птицефабрика Аракс», «Ереванская птицефабрика», «Яйца Аштарак», «Лусакертская птицефабрика Арутюн» и «Лусакертская племенная птицефабрика».

Результаты исследований показали, что, по данным вышеуказанных предприятий, в дни дефицита и роста цен, на складах производителей имелись большие партии яиц, подавляющее большинство которых были в «Лусакертской племенной птицефабрике».

«23-27 декабря 2010 года, когда в магазинах не было яиц, в среднем у производителей оставалось 4 506 849 яиц в день, 83% которых приходилось именно на компанию «Лусакерт». 52% объема производства шести птицефабрик также обеспечила эта компания.

В течение последней недели декабря, когда в магазинах был неудовлетворенный спрос на яйца, «Лусакерт» не поставлял туда часть своего производства, то есть не потребил всех изготовленных яиц, что и стало причиной дефицита», - отмечено в сообщении Комиссии.

В ходе исследования рынка яиц Комиссия потребовала у производителей соответствующих документов. Некоторые бизнес-субъекты представили фальшивые документы, «для сокрытия собственных ошибок или дезориентации Комиссии».

Члены Комиссии выявили, что многие счет-фактуры не внушают доверия, в частности, многие из них свидетельствуют о том, что магазины, на имя которых были выписаны счет-фактуры, либо не в курсе этих сделок, либо получили меньше яиц.

Также есть случаи, когда в подвохе участвуют сами супермаркеты. Например, по документам о реализации компании «Лусакерт» видно, что в дефицитные дни сеть супермаркетов «Нор Зовк» реализовала 220 000 яиц, однако в результате исследования деятельности этого супермаркета выяснилось, что, на самом деле, он получил гораздо меньше яиц, чем отмечено в счет-фактурах.

«Выходит, что производители яиц реализовали значительную часть своего производства незаконным образом, что позволило им продать яйца по несравненно высоким ценам», - сообщает Комиссия.

Имеющиеся фальшивые соглашения Комиссия передаст в налоговым службам и Прокуратуре страны.

Административное производство в отношении «Птицефабрики Аракс» уже начато.