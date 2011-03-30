2026 г. 3 июня, среда
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Турецкий политик требует возмещения за свои «армянские корни»

Лидер турецкой оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Киличдароглу подал в суд на турецкое издательство, опубликовавшее книгу о нем.

В книге отмечается, что у политика армянские корни, сообщает турецкая газета «Стар». Киличдароглу требует у издательства материального возмещения, которым могут стать средства, полученные от продажи книги.

Отметим, что автор книги - писатель консервативного толка Сулейман Йешилюрт.

Ранее Кемаль Киличдароглу требовал у суда запрета на публикацию книги.

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