Турецкий политик требует возмещения за свои «армянские корни»
Лидер турецкой оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Киличдароглу подал в суд на турецкое издательство, опубликовавшее книгу о нем.
В книге отмечается, что у политика армянские корни, сообщает турецкая газета «Стар». Киличдароглу требует у издательства материального возмещения, которым могут стать средства, полученные от продажи книги.
Отметим, что автор книги - писатель консервативного толка Сулейман Йешилюрт.
Ранее Кемаль Киличдароглу требовал у суда запрета на публикацию книги.