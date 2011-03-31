Ведущая блока новостей получила должность в министерстве транспорта

31 марта 2011

В различных ведомствах ответственными по работе с прессой назначаются сотрудники телевидения, сообщает газета «Грапарак», называя данное явление «интересной тенденцией».

«Около месяца назад пресс-секретарем министерства сельского хозяйства была назначена диктор выпуска новостей телекомпании «Кентрон» Кристине Сукиасян, а на днях исполняющей обязанности начальника отдела по связям с общественностью министерства транспорта и связи назначена ведущая новостного блока «Айлур» на Общественном телевидении Сона Торосян. Обе они продолжают работать на телевидении, вероятно, пиарить своих «шефов» таким образом будет легче. Однако, если на должность пресс-секретаря назначают по собственному усмотрению, то управление по связям с общественностью находится в ведомстве гражданской службы, и непонятно, как работа в «Айлур» будет совмещаться со службой в исполнительной структуре».