Боснию исключили из Чемпионата Европы

1 апреля 2011

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) и Европейского футбольного союза (УЕФА) в пятницу объявило о приостановке членства в своих рядах федерации футбола Боснии и Герцеговины (ФФБГ) в связи с несоблюдением устава.

Как сообщает сайт ФИФА, высший футбольный орган не устраивает непрозрачная ситуация с руководством местной федерации, которую фактически возглавляют сразу три президента. ФФБГ должна была привести свой устав в соответствие с требованиями ФИФА и УЕФА не позднее 31 марта 2011 года. В ином случае членство федерации автоматически приостанавливается.

Это решение означает, что Босния не сможет участвовать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В частности, продолжить свое выступление в отборочном турнире ЕВРО-2012, где команда занимает четвертое место в группе D. Санкции бессрочны и будут действовать до нового распоряжения - пока вышеупомянутая проблема не будет решена.

«ФИФА и УЕФА глубоко сожалеют о произошедшем, но это вынужденное решение, - говорится в их совместном заявлении. - В ближайшее время будут обсуждаться все необходимые шаги для возвращения Боснии и Герцеговины в футбольную семью».