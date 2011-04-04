Армянский День сурка. Режиссер учит революции

4 апреля 2011

Население Армении вот уже который год живет в статусе героя фильма «День сурка»: как герой фильма не мог начать новый день, так и в Армении никак не наступит политическая весна. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил режиссер, член инициативной группы движения «Сардарапат» Тигран Хзмалян.

«Мы остались в политической зиме, в ночь с 1 на 2 марта (2008 год, силовой разгон мирной демонстрации, протестующей против результатов президентских выборов, гибель 10 человек – ред.), и политическая весна никак не начнется», - сказал он.

«Революция не дождь, она не происходит сама по себе, ее делают. Пока все мы не поймем этой простой истины, ничего не изменится. Наши действия зависят от нас», - заявил Хзмалян.

Он заявил, что инициатива «Сардарапат» не собирается участвовать ни во внеочередных, ни в очередных выборах.

«Мы на протяжении месяцев утверждаем, что тирании приходят к власти не через выборы, и, естественно, их выгоняют не выборами. Политические силы, призывающие участвовать в выборах, либо наивны, либо причастны к преступлению, которое будет совершено, если в этих условиях армянский народ позовут на выборы», - уточнил он.

Оппозиционер назвал выборы игрой в наперстки, а участие в выборах режиссер считает бессмысленным. По мнению Хзмаляна, решать судьбу страны и детей посредством игры в наперстки – преступление.

«Естественно, мы не станем принимать участия в выборах, а формула проста: армянский народ должен добиться власти не выборами, а наоборот - достичь выборов при помощи власти».