«Президента Турции с супругой» купили за 275 тыс. долларов

6 апреля 2011

Секретарь правительства Индонезии Дипо Алам создал живописные портреты президента Турции Абдуллы Гюля с супругой, который продан с торгов за 275 тыс. долларов, предает vesti.az со ссылкой на турецкие СМИ. Как сообщил сам автор, вырученные средства целиком пойдут на строительство здания общежития турецкого колледжа в провинции Аче.

Портреты, приобретенные одним индонезийским предпринимателем, планируется вручить в подарок президенту Турции, находящемуся с визитом в Индонезии, во время посещения университета в столице Джакарте. Сам Д.Алам сообщил, что занялся живописью после разрушительного землетрясения и цунами 2004 года, унесших жизнь более 300 тысяч человек.

С нынешним президентом Турции Гюлем он познакомился в 2007 году, когда в качестве министра иностранных дел участвовал в совещании D-8 в Стамбуле, и с тех пор их связывает дружба. Тогда он и обещал главе турецкого государства создать его портрет.