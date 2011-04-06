Баркас с беженцами из Туниса перевернулся в Средиземноморье

6 апреля 2011

Итальянские спасатели начали поиски африканских нелегальных мигрантов, чей баркас перевернулся на пути из Туниса к острову Лампедуза, сообщает lenta.ru со ссылкой на Би-Би-Си.

Согласно последним данным, 48 человек были спасены. В воде также нашли 15 тел погибших. Еще около 150 африканцев числятся пропавшими без вести.

Кораблекрушение произошло в 70 километрах от итальянского острова около 4 утра по местному времени. Получив сигнал бедствия, спасатели на нескольких судах и вертолете поспешили к месту происшествия.

По словам местных властей, работа спасателей была существенно затруднена темнотой и сильным волнением на море.

В настоящее время поиск оказавшихся в воде людей продолжается.

Средиземноморский остров Лампедуза является своеобразными "воротам в Европу" для многих мигрантов, бегущих от войн и нищеты из Африки. На нем скапливаются люди, прибывающие из соседнего Туниса на различных плавсредствах, зачастую - небезопасных.

С Лампедузы африканцев вывозят в материковую часть Италии, откуда они, как правило, попадают в остальные европейские страны.

После революции в Тунисе, приведшей к свержению президента Зин эль-Абидина Бен Али, процесс миграции значительно усилился, поскольку новые власти страны не в состоянии пресечь отток нелегалов.

Тем не менее, 5 апреля Италия и Тунис подписали соглашение о репатриации мигрантов, незаконно проникающих в Европу.