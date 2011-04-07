Спаситель детей сядет на 13 лет за убийство дочери

7 апреля 2011

В Латвии вынесен приговор национальному герою, которого уличили в детоубийстве. 48-летний Вилис Симановс, ставший «гордостью страны» за спасение подростка из ледяной воды, проведет в тюрьме 13 лет за расправу над дочерью.

Преступление, которое потрясло Латвию, произошло 28 апреля 2010 года в Екабпилсе. В 2:35 в пожарную службу поступил сигнал, что на улице Паста горит дом. Когда полиция прибыла на место происшествия, то обнаружила в хозяйственной постройке труп девочки 2002 года рождения с колотой раной в районе грудной клетки.

Выяснилось, что убийство совершено на почве затяжного семейного конфликта. Супруга Симановса, которая к тому времени уже давно жила и работала за рубежом, начала оформлять документы на вывоз дочери в Англию, но отец хотел, чтобы девочка осталась с ним, сообщает DELFI.

Своего сына жена Вилиса уже забрала в Великобританию. А позднее решила взять с собой и Алису.

Брат Симановса, приехавший из Англии дать показания в суде, утверждал, что Вилис очень любил дочку. Фактически, отец сам ее и воспитывал.

«Дума Екабпилса выделила ему трехкомнатную квартиру, которую он хотел отремонтировать и жить вместе с детьми, - рассказал брат Вилиса. - А потом приехала его жена и решила забрать Алису к себе навсегда, девочку она выманила из дома конфетами. Алиса, конечно, хотела и маму, и папу. Но договориться с ее матерью было невозможно». Брат полагает, что так Вилис хотел отомстить супруге.

По иронии судьбы, детоубийца за два года до этого прославился на всю страну как спаситель детей. Тогда Вилис Симановс спас тонувшего в ледяной воде 13-летнего мальчика. За самоотверженный поступок его наградили почетным титулом «Гордость Латвии». Кроме того, Симановс получил благодарность от президента латвийского государства Валдиса Затлерса.

После награждения в интервью газете Diena Симановс с гордостью рассказывал о своей семье. Ведь для него, как и для любого цыгана, семья - важнейшая ценность, заявил он тогда. По словам Симановса, за младшую дочку (тогда Алисе было 5 лет) он так переживает, что даже не пускает летом купаться на Даугаву вместе с братьями и сестрами.

«Дети - это единственное, ради чего стоит жить», - заявил герой.

Впрочем, спасение мальчика - не единственный подвиг «латвийского супермена». Еще до ЧП на реке трое парней у дома Симановса напали на женщину. Тогда Вилис помог жертве отбиться и задержал одного из нападавших.