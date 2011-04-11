Третья партия Турции пообещала Азербайджану Карабах

11 апреля 2011

В преддверии парламентских выборов третья по количеству депутатов (72 из 550) в Великом национальном собрании Турции партия «Националистическое движение» (ПНД) распространила видеоролик, в котором утверждается, что в случае победы правящей партии «Справедливости и развития» (ПСР) во главе с премьер-министром Реджепом Эрдоганом, политика двойных стандартов в отношении курдов и армян будет продолжена, а Азербайджан «снова получит удар в спину».

В случае же победы их победы «Карабах будет освобожден, и над ним снова взовьется азербайджанский флаг».

По данным соцопроса, проведенного в Турции агентством Sonar, если бы парламентские выборы прошли сегодня, то ПНД набрала бы 13,83% голосов избирателей.