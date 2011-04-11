Cамую высокую в мире башню из конструктора Lego построили в Бразилии (ВИДЕО)

11 апреля 2011

В Сан-Паулу соорудили самую высокую в мире башню из конструктора Lego, в очередной раз побив мировой рекорд. В сборке башни, высота которой достигла 31,19 м, участвовали дети, но взрослым пришлось помогать - при строительстве использовался подъемный кран.



Как передает Би-Би-Си, на постройку башни было затрачено 500 тысяч элементов. Ранее рекорд удерживала столица Чили Сантьяго, но бразильцам удалось превзойти чилийцев на 25 сантиметров.

Строительство башни заняло четыре дня. Последний элемент в нее торжественно поместил ветеран бразильского футбола Кафу (Маркос Евангелиста де Мораэс). Во избежание падения башню поддерживают страховочные тросы.