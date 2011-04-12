Армянский чиновник потребовал у подчиненных на время отказаться от коррупции

12 апреля 2011

В последнее время периодически появляются новости о скором увольнении председателя Государственного комитета кадастра, экс-мэра Ерванда Захаряна и назначении на эту должность бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна. Об этом пишет газета «Еркир».

Распространению разговоров способствуют также заявления президента и премьера страны об упущениях о злоупотреблениях в сфере кадастра.

На прошлой неделе во время заседания правительства с подобным заявлением снова выступил премьер-министр Тигран Саргсян, отметив в ряду проблемных сфер Государственный комитет Кадастра.

По данным газеты, председатель Комитета Захарян пригласил на экстренное совещание руководителей аппарата, а также региональных подразделений и предупредил, что в ближайшее время он напрочь запрещает незаконный оборот денег в системе. Начальники региональных служб, чьи подчиненные осмелятся незаконно потребовать денег за услуги, будут немедленно уволены.