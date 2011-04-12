Ким Кардашьян против фото в турецком «Космо» в месяц памяти жертв Геноцида армян

12 апреля 2011

Звезду американского шоу-бизнеса Ким Кардашьян разозлил тот факт, что одна из ее фотографий окажется на обложке турецкой версии издания «Космополитен», да еще в апреле, когда армяне чтят память жертв Геноцида начала прошлого века. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник из окружения светской львицы.

«Ким рассказала нам, что она снялась в международной фотосессии, которая должна была попасть на обложки «Космополитена» в разных странах, но она не знала, что ее фотография окажется и на турецкой версии журнала», - рассказал источник.

«Я не знала, что в дальнейшем фотография окажется на обложке издаваемого под турецкой редакцией журнала», - пишет Кардашьян в своем блоге. Более того, она не знала, что «фото будет опубликовано именно в апреле, когда весь армянский народ поминает жертв Геноцида».

«О том, что мое изображение на обложке журнала, я узнала только сегодня. «Космополитен» издается в разных странах мира, и, снимаясь, я даже не имела понятия о том, что Турция собирается поместить в журнале историю обо мне именно в ЭТОМ месяце. Я очень ценю мое армянское наследие, и я выросла с понятиями о гордом прошлом и культуре моих родителей, так что для меня большая честь быть первой армянкой-американкой, попавшей на обложку «Космополитен».

TMZ.com пишет, что Кардашьян никогда бы не согласилась на использование своей фотографии турецким изданием.