Цукерберг нашел способ пронырнуть в Китай

12 апреля 2011

Крупнейшая социальная сеть Facebook запустит отдельный проект в Китае. Как сообщает Sohu.com со сылкой на источники в крупнейшем в Китае поисковике Baidu, руководство соцсети договорилось с ними о сотрудничестве. Официальные представители Baidu и Facebook от комментариев отказались.

Сообщается, что соглашение было заключено по итогам визита Марка Цукерберга в Китай. Этот визит состоялся в декабре 2010 года. Первоначально сообщалось, что Цукерберг посетил Китай во время своего отпуска.

При этом китайский сервис не будет связан с сайтом Facebook.com, доступ к которому в Китае блокируется. Дата запуска проекта пока не называется.

В настоящий момент в Китае блокируются популярные западные социальные сервисы. Помимо Facebook жители страны не имеют доступа к Twitter и видеохостингу YouTube. В 2010 году свою деятельность в Китае существенно ограничил Google, который принял решение отказаться от цензуры на своем сайте. Это решение было осуждено властями Китая, которые обвинили американскую компанию в нарушении законов страны.