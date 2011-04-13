Газета «стерла» скандального экс-мэра с сайта городских властей

13 апреля 2011

С сайта erebuni-yerevan.am, принадлежащего мэрии Еревана, исчезли все фотографии и материалы о праздновании дня города в 2010 году, на котором присутствовал бывший столичный мэр Гагик Бегларян, по инициативе которого и состоялось празднование. Об этом пишет газета «ЧИ».

«По нашим данным, материалы стерлись - были сняты по распоряжению нынешнего мэра Карена Карапетяна. Группа молодых людей распространила сообщение в социальной сети Facebook, что по их инициативе и усилиями был создан альтернативный сайт erebuni-yerevan.am, где восстановлены все материалы, в том числе эпизоды с Гагиком Бегларяном».

Войдя на отмеченный сайт, мы обнаружили, что на положение 11:00 часов на сайте erebuni-yerevan.am была размещена ссылка, ведущая на сайт мэрии, где можно найти упомянутые выше фотографии.

Напомним, что 3 декабря прошлого года на концерте Пласидо Доминго в Ереване произошел инцидент, после которого мэру столицы Гагику Бегларяну пришлось уйти в отставку.

Супругу градоначальника до начала концерта тенора сотрудник протокола президента попросил пересесть с места рядом с главой государства, так как по протоколу там может сидеть лишь Католикос и спикер парламента. Супруга мэра якобы нажаловалась мужу, и тот избил сотрудника администрации.