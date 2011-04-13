Непонятные тучи нависли над Баку. Дождь проверяют на радиацию

13 апреля 2011

Сегодняшняя бакинская погода вызывает беспокойство жителей азербайджанской столицы. Как передает Vesti.Az, небо застлали непонятные, серо-грязные тучи, а обрывистый дождик обдает пешеходов не только влагой, но и изрядной порцией грязи.

В городе активно обсуждают риск радиационного дождя.

Замдиректора Институт радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана Ряван Мехтиева заверила, что сегодняшнюю погоду не стоит связывать с радиацией. «После утечки радиации на японской АЭС «Фукусима» первый дождь считается опасным, дождевую воду берут на пробу и результат становиться известным только через несколько недель. Кстати, результаты первого бакинского дождя, произошедшего после аварии на «Фукусиме» пока не готовы и будут известны только в конце текущей недели».

Кроме того, на наличие радиоактивных частиц, по словам эксперта, проверяется воздух над Азербайджаном, в котором «содержится малый процент йода и цезия – химических веществ опасных для здоровья».