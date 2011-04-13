Падение цен больше ударит по Азербайджану, где власть семьи многих раздражает

13 апреля 2011

Азербайджан и Россия больше остальных в кавказском регионе подвержен повторению событий в арабских странах. Об этом в интервью newcaucasus.com заявил директор Института глобализации и социальных движений социолог, публицист Борис Кагарлицкий (на фото).



Азербайджан, по его словам, ближе к модели, которую мы видим на Ближнем Востоке. «Там власть в руках одной семьи, это многих раздражает, в том числе и часть элиты, которая не получает свою, как им кажется, законную долю власти. И соответственно, усиливаются разногласия внутри элиты, потому, возможно, в Азербайджане больше шансов на повторение «арабского сценария», особенно, если будет резкое падение цен на нефть. Если такое произойдет, то, конечно, по Азербаджану ударит быстро и сильно.

Падение цен на нефть в долгосрочной перспективе, на мой взляд, абсолютно неизбежно, поскольку никакого роста спроса нет. В мире имеет место очень значительное перепроизводство нефти на техническом уровне, то есть, хранилища во всех странах залиты под завязку, ее просто некуда девать.

Тут у России и у Азербайджана примерно одинаковые проблемы, они могут очень резко просесть во второй половине года или в начале следующего года. Причем для России это будет особенно смехотворно, потому что если прогноз сбудется хотя бы на треть, то все неприятности как раз придутся на период выборов парламента и президента.

Причем не очень понятно, где это ударит больнее, так как Россия очень большая страна с очень тяжелой демографией, страна не очень молодая по своему составу, страна с негативным ростом населения и заселена не густо, потому арабские сценарии не могут автоматически реализоваться в ней.

В Азербайджане же динамика роста населения позитивна, довольно молодое население, и заселен он достаточно плотно. Поэтому там события могут быть ближе к арабскому сценарию.

Об Армении у меня нет экспертного мнения, я знаю только то, что пишут в газетах. Но я считаю, что если будет серия крупномасштабных событий, то в стороне не останется никто. И Грузия, и Армения не останутся в стороне от событий», - в частности заявил Кагарлицкий.