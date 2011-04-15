В Армении подозрительно выросли цены на бананы и кофе

15 апреля 2011

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении начинает расследования в связи с изменением цен на рынке бананов и зерен кофе.

По требованию Комиссии наиболее крупные бизнес-субъекты этой области обязуются в 5-дневный срок предоставить данные об объемах импорта и реализации, а также обосновать повышение цен.

Мониторинговая группа Комиссии зафиксировала, что в точках розничной продажи бананов цена за один килограмм достигала 1120 драмов ($2.9), в то время как в январе бананы продавались в среднем за 840 драмов ($2.24). Что касается кофе в зернах, то по наблюдениям экспертов Комиссии, цены на кофе в мире подорожали, и им предстоит выяснить насколько соразмерен рост цен на этот продукт в Армении.

Согласно предыдущим мониторингам Комиссии, доминирующую роль на рынке бананов занимает компания «Кетрин Груп» (51%), а кофе в зернах больше всех реализует «Кафе ду Бразил» (35,2%).