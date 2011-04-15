Лишенный водительских прав мужчина сжег себя в суде

15 апреля 2011

Житель Красноярского края, лишенный водительских прав, 15 апреля совершил самосожжение в здании суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей краевой прокуратуры. По данным МЧС РФ, в результате возникшего пожара погибли два человека, включая самого поджигателя, еще трое пострадали.

Мужчина приехал к зданию суда на машине «Волга» утром 15 апреля, поднялся на второй этаж деревянного двухэтажного здания, облил себя горючей жидкостью (предположительно, бензином) и поджег. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров.

Что именно стало мотивом действий погибшего, не сообщается. По словам представителей прокуратуры, в пятницу районный суд должен был рассматривать его жалобу на решение мирового судьи, который лишил его водительских прав. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.