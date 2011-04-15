От руководства Армении ждут ответа на «жесткий» доклад

15 апреля 2011

В четверг в Страсбурге состоялось заседание Мониторинговой комиссии ПАСЕ , в ходе которого слушался вопрос Армении. Источники газеты «Айкакан жаманак» в ПАСЕ сообщают, что обсуждение длилось дольше обычного минут на 40.

Содокладчик по Армении Джон Прескотт на обсуждении не присутствовал. Вместо него на заседании находился комиссар по правам человека СЕ Томас Хаммарберг, который ставил вопросы весьма жестко и категорично: «Необходимо найти стрелявших 1 марта, выявить руководителей, или тех, кто отдавал приказы», «амнистия была, но в тюрьмах до сих пор находятся люди, процесс хромает», и так далее. Комиссар отметил, что уже направил свой доклад руководству Армении и ждет ответной реакции.

Доклад Хаммарберга будет опубликован 2 мая.