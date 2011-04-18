В России продолжают запрещать организации националистов

18 апреля 2011

В Москве городской суд признал экстремистским националистическое Движение против нелегальной иммиграции.

Newsru.com сообщает, что в ходе заседания 18 апреля представитель ДПНИ Александр Белов просил перенести заседание, однако суд не удовлетворил эту просьбу.

Также было отклонено ходатайство о лингвистической экспертизе программы и устава движения. Белов настаивал, что эти документы не являются экстремистскими, тогда как гособвинитель заявил, что экстремистами являются члены ДПНИ, а программа не играет никакой роли.

ДПНИ стала второй за последнее время националистической организацией, признанной в России экстремистской. В конце апреля 2010 года был запрещен «Славянский союз». Оба этих движения входят в оргкомитет «Русского марша». Многотысячные шествия под этим брендом неоднократно проводились в Москве.

В апреле 2011 года «Славянский союз» и ДПНИ объявили о создании нового движения «Русский народ», которое должно объединить более мелкие организации националистов. В перспективе авторы идеи планируют зарегистрировать его как партию.