Посол Армении обрушился с хвалой на «великого» российского миллиардера

20 апреля 2011

Посол Армении в Украине, экс-министр транспорта и связи Андраник Манукян стыдится критики, направленной в адрес владельца компании «Ташир груп», российского миллиардера Самвела Карапетяна. Об этом дипломат заявил в интервью газете «Аравот», комментируя церемонию вручения национальной премии в области армянского шоу-бизнеса «Ташир-2011», во время которой армянских и российских певцов и шоу- менов и вуменов одаривали квартирами в центре Еревана.

«Я очень внимательно следил за всем, что публиковалось об этой церемонии, и мне, как армянину, очень стыдно, что группа людей (это не наш народ, пусть оставят народ в покое), которым невыгоден высокий и все повышающийся авторитет Самвела Карапетяна, подняла такой шум.

Каждому армянину известно, что свое богатство Самвел Карапетян заработал за границей и имеет право тратить его так, как он того желает. Он очень много делает для Армении, делает колоссальные инвестиции для восстановления нашей экономики.

Самвел Карапетян – великий армянин. Сегодня среди зарубежных армян есть двое меценатов – Керк Кркорян (американский миллиардер – ред.) и Самвел Карапетян. И об этом нельзя забывать.

Самвел Карапетян организовал в Кремле мероприятие, в котором приняли участие около 7 000 армян, и концерт длительностью почти в 7 часов увидели в 160 странах мира. Если быть откровенными, у Самвела Карапетяна нет такого количества времени, и делает он это не для себя. Но он занялся этим, организовал, и сделал так, чтобы у такого количества армян поднялось настроение, чтобы повысился авторитет армянского народа.

Думаю, он сделал большое дело для повышения авторитета нашего народа. Виноват ли Самвел Карапетян в том, что в Армении есть нищие? Конечно, нет. Он всегда во всех вопросах приносил пользу армянскому народу не только здесь, но и заграницей.

И непонятно, как за организацию такого хорошего мероприятия можно критиковать такого великого армянина, великого человека, сумевшего разбогатеть благодаря своей работе, создать такие мощные связи? Нам, армянам, это не подобает», - сказал Андраник Манукян.