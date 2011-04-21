Очередной митинг Карапетяна состоится в Ереване

21 апреля 2011

Уполномоченный представитель мэрии Еревана принял во внимание оповещение председателя политсовета «Народной партии» о проведении митинга 5 мая у хранилища древних рукописей Матенадарана и шествия по маршруту проспект Маштоца – ул. Амиряна – Площадь Республики.

Напомним, что Тигран Карапетян созвал митинг 10 апреля, однако из-за проливного дождя мероприятие не состоялось.

В назначенный день, ровно в 17:00 съемочная группа Epress.am находилась в указанном месте, однако Тиграна Карапетяна там не было. Не было и полиции. На перекрестке мокли 22 человека.

С лидером Народной партии, владельцем лишенной эфира телекомпании «АЛМ» Тиграном Карапетяном мы связались по телефону: «Ты что, не видишь ливень? Люди должны промокнуть, да? Я считаю, что неправильно собирать народ под дождем. Там ведь дети и все такое, промокнут ведь. Мы думали, что погода прояснится, но Манвел (представитель отдела по связям с общественностью Народной партии – ред) уже в 14:00 разослал СМИ сообщение. Если вы находитесь там, скажите людям, что сегодня митинга не будет. Мы переносим его на 3 мая в 18:00», – заявил Карапетян.

В 17:28, вернувшись в редакцию, мы обнаружили письмо Народной партии, отправленное на электронную почту в 17:39. «Принимая во внимание неподходящие климатические условия, в частности, сильный проливной дождь, Народое движение переносит проведение запланированного на сегодня митинга на 3 апреля, о чем активисты движения уже оповестили население», – говорилось в письме.