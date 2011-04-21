2026 г. 3 июня, среда
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Член сборной Армении знает, как поступить с главной командой России

Голкипер сборной Армении и подмосковных «Химок» Роман Березовский считает, что сборную России вполне может тренировать отечественный специалист.

По словам Березовского, на эту роль хорошо подходит бывший помощник Гуса Хиддинка Александр Бородюк, в настоящий момент работающий вместе с Диком Адвокаатом.

«На мой взгляд, гораздо лучше, если национальную команду возглавляет доморощенный специалист. Пришло время, чтобы Александр Бородюк, помогавший Гусу Хиддинку, а ныне работающий вместе с Диком Адвокаатом, взял бразды правления в свои руки. Тем более, россияне в данный момент пребывают в довольно непростой ситуации, и его назначение могло бы дать команде необходимый толчок к выходу из наметившегося кризиса.

Не могу утверждать с уверенностью, ведь это внутреннее дело, о котором нельзя судить понаслышке. Тем не менее, полагаю, что хуже бы точно не стало. Дело в том, что иностранный тренер сборной должен трансформировать свой менталитет под футболистов. Видимо, Хиддинку это удавалось, а Адвокату пока что нет», - рассказал Березовский в интервью Sportbox.ru.

Regnum напоминает, что после ничейного матча с Катаром (29 марта) безвыигрышная серия сборной России достигла до четырех игр. До этого поединка российская дружина поочередно в товарищеских матчах уступила Бельгии и Ирану, а затем и в отборочном матче Евро-2012 сыграла вничью с Арменией (0:0).

Свой следующий матч подопечные Дика Адвокаата проведут 4 июня в Санкт-Петербурге против команды Армении.

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