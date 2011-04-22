Запрет Грузии на переброску военных и техники в Армению не связан с Азербайджаном

22 апреля 2011

«Я не вижу ничего удивительного в выдвижении президентом Грузии Михаилом Саакашвили инициативы прекратить подписанное соглашение с Россией об организации транзита через территорию страны военных грузов и персонала российских баз. Это исходит из государственных интересов нашей страны». Об этом Vesti.Az заявил депутат парламента Грузии Рамин Байрамов, комментируя денонсацию действия грузино-российского соглашения о транзите военных грузов и персонала через территорию страны, единогласно одобренную грузинскими парламентариями.

Ранее один из ведущих российских военных аналитиков Александр Гольц заявил, что целью этого шага является усложнение перевозки на базу в Гюмри военной техники и личного состава.

По мнению Байрамова, Грузия считает нецелесообразным позволять России провозить по территории страны военные грузы на свою военную базу в армянском городе Гюмри, о чем предупредила российскую сторону за 6 месяцев.

«Что же касается сообщений армянских СМИ о том, что данное решение президент Грузии якобы принял под давлением Азербайджана, то это абсолютно не соответствует действительности. Армения – наш сосед, и решение Михаила Саакашвили принято во благо Грузии», - сказал Байрамов.

Напомним, что ранее пресс-секретарь министра обороны Армении Давид Карапетян заявил, что решение Грузии не приведет к изменению зоны безопасности Армении и никак не скажется на боеспособности вооруженных сил страны.