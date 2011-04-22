«Пес первым начал». Американец объяснил, почему облаял полицейского пса

22 апреля 2011

В американском штате Огайо судят жителя города Мэйсон за то, что он облаял полицейского пса, находившегося «при исполнении».

Полицейский оставил служебную собаку в патрульной машине, а сам отправился к месту ДТП, произошедшего на соседней улице. Когда освободился и вернулся, увидел картину: запертый в машине пес и какой-то прохожий отчаянно лают друг на друга.

Позже выяснилось, что облаявший собаку полицейского молодой человек – 25-летний местный житель по имени Райан Джеймс Стефенс. Объясняя свое поведение стражам порядка, парень заявил, что «пес первым начал».

По законам штата за оскорбление полицейской собаки ему грозит крупный штраф или до двух месяцев тюрьмы.

Адвокат Стефенса на суде заявил, что его подзащитный лаем реализовал свое конституционное право на свободу слова.

«Считаете вы это умной речью или нет, но это была речь», - сказал адвокат.

Какой вердикт вынесет суд, станет известно позже, передаёт «Комсомольская правда» со ссылкой на «РИА Новости».