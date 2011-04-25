В Волгограде задержан разыскиваемый по обвинению в убийствах в Бельгии Тигран Арутюнян

25 апреля 2011

В Волгограде задержан активный участник организованной преступной группировки, действующей на территории стран Западной Европы, Тигран Арутюнян. Об этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщила официальный представитель Управления ФСБ РФ по Волгоградской области Наталья Грязнова.

"Арутюнян находился в международном и федеральном розыске. Он разыскивался федеральной полицией Бельгии за совершение убийств и тяжких телесных повреждений", - уточнила Грязнова.

Прокурором Краснооктябрьского района Волгограда вынесено постановление об аресте Арутюняна на основании международного ордера на арест, вынесенного судом первой инстанции города Брюгге /Бельгия/. Он заключен под стражу, решается вопрос о его экстрадиции.