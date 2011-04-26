2026 г. 3 июня, среда
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Турецкие войска вправили мозги Армении, Грузии, Азербайджану. «Уроки истории» Крутова

Проекты об объединении Каквказа инициируют разные люди - в том числе, интеллигенция, которая, к сожалению, не усвоила уроки истории. Подобное мнение в интервью «Республика.кз» высказал эксперт Российского института стратегических исследований Аждар Куртов (на фото).

- Когда развалилась Российская империя - я имею в виду 1917-й год - на ее окраинах возникло множество государств, в том числе Закавказская Федерация, объединявшая Азербайджан, Грузию и Армению. Тогда получилось так, что выборы во Всероссийское учредительное собрание 17 года дублировать не стали, и во все эти парламенты просто-напросто кооптировали людей, которые прошли на выборах. А на выборах во всех этих трех государствах прошли противники большевиков. В Армении, в основном, представители Дашнакцутюна, в Грузии - меньшевистская партия, в Азербайджане - представители социалистов «Мусават».

Это объединение формально просуществовало всего лишь несколько месяцев. Достаточно было небольшого внешнего толчка, военной внешней опасности. Поскольку все перечисленные партии принадлежали к социалистам и в известном смысле были противниками большевиков, то, когда заключался Брестский мир, они все встали в позу и заявили, что не будут выполнять условия позорного Брестского мира, а будут вести войну с «проклятой империалистической Турцией». Турецкие войска быстро вправили им мозги, стали одерживать победы на фронтах, и была реальная опасность, что за несколько дней они дойдут до Тбилиси.

Поэтому вся эта Закавказская Федерация срочно, через немцев, добилась попыток заключить мирный договор с османской Турцией. Эти переговоры проходили, по-моему, в Батуми, и турки поставили достаточно жесткие условия, выражавшиеся в больших территориальных претензиях.

Чтобы их избежать, политики так называемых «Кавказских соединенных штатов», с подачи немцев решили организовать хитрый ход: решили добиться того, чтобы исчез субъект переговоров - а именно Закавказская Федерация. На юридическом языке, когда исчезает субъект переговоров, тогда можно не выполнять встречные претензии. И они из-за этой внешней опасности добились того, что фактически во всех этих трех парламентах, вошедших в единую федерацию государств, было проведено голосование, по которому федерация распалась.

Тем самым турки остались с носом, и возникли три государства - Армения, Грузия и Азербайджан. Они просуществовали очень незначительный срок. Когда большевики окрепли, победили в гражданской войне в России, они ввели Красную Армию во все эти объединения, где была установлена Советская власть.

Армения
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