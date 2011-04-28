Армянский язык сохранять не надо, уверен писатель

28 апреля 2011

«Сохраните наш язык!» - очень плохой лозунг. Такое мнение в интервью изданию «168 жам» выразил писатель Армен Шекоян.

«Вместо того, чтобы говорить о развитии нашего языка, говорим «сохранить». Но ведь только мертвый организм консервируют и сохраняют. Сейчас многие жалуются, что сериалы портят речь учеников 9-10 классов, но сериалы только воспроизводят поведение, язык, юмор школьников - одним словом, все. И если писатель, цензор, лингвист не развивают язык, задача развития языка падает на 9-10-классников. Остальные заняты только сохранением. Хотя непонятно, что они сохраняют», - отметил Шекоян.