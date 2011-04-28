Грузия «готовит переворот в Азербайджане». В Тбилиси считают это абсурдом

28 апреля 2011

Министерство обороны Грузии считает «полным идиотизмом» заявления руководителя Исламского комитета России Гейдара Джемаля о якобы готовящейся Грузией перевороте в Азербайджане.

Они отказались комментировать «подобные абсурдные обвинения», сообщает «ПирWели». Аналогичная реакция последовала также из МВД Грузии.

Джемаль заявил, что руководство Грузии готовит государственный переворот в Азербайджане: «Есть сведения, что в Грузии готовят государственный переворот в Азербайджане. На территории Грузии ведется подготовка к государственному перевороту в Азербайджане, и ответственность за эту подготовку возложена на члена Совбеза Грузии Гигу Бокерия».

По его словам, на территории Грузии идет подготовка групп молодежи, которая будет готова принять участие в массовых выступлениях на территории Азербайджана. «Насколько мне известно, решительные действия, то есть выступления оппозиции по свержению азербайджанских властей, намечены на 28 мая», - подчеркнул эксперт.

Эксперт считает, что фигура председателя Совбеза Грузии Гиги Бокерия была выбрана не случайно. «В свое время он создавал молодежные организации, в частности «Кмара», для свержения власти президента Шеварднадзе, но тогда он был всего лишь представителем НПО, а сегодня сам представляет власть».

На территории Азербайджана, в грузинском посольстве, по словам Джемаля, находится центр курирования этой деятельности, «за которую отвечает одна из сотрудниц этого посольства в Баку, американка, которая прекрасно знает грузинский язык. Она находится в «штабе» и в ее обязанности входят контакты с оппозицией в Азербайджане».

«А 29 мая в Лондоне пройдет конференция, посвященная Азербайджану, на которой должна выступать Хиллари Клинтон, которая будет давать оценку азербайджанской оппозиции, положению в Азербайджане, ситуации с азербайджанским правительством и т.д.

В марте этого года Гига Бокерия и еще ряд лиц посетили Азербайджан и выдвинули требование азербайджанскому руководству о том, чтобы оно пошло на создание военно-политического союза с Грузией, целью которого было бы противостояние с Россией. Но президент Азербайджана на это не пошел и отказал в проведении совместных азербайджано-американских учений («Региональный ответ-2011» - ред.) - он проявил нежелание попасть в зависимость от этой игры.

В результате, сейчас грузинское руководство активно налаживает военный союз с Арменией, направленный против Азербайджана».

По словам Гейдара Джемаля, «это большой план, направленный на повторение того, что происходит сейчас в Сирии, Ливии». «Азербайджан является ключевой страной Южного Кавказа и Большого Кавказа в целом. И если на место нынешнего президента придут гораздо более зависимые от Запада деятели всем известной и всем надоевшей оппозиции, то они естественно, мгновенно превратят Азербайджан в базу для военных маневров США, в частности, для подготовки удара по Ирану».

«Я думаю, необходимо жестко отслеживать антиазербайджанскую деятельность на территории Грузии и самого Азербайджана, проверить все эти факты, - насколько они соответствуют действительности. Это информация, которая стала мне доступна в такой форме и ее надо перепроверить, и соответственно, если все это имеет место, сделать ряд шагов для того, чтобы этого не допустить. Если за руку будут пойманы грузинские государственные деятели, планирующие свержение власти в Азербайджане, то думаю, что из этого азербайджанское руководство должно сделать далеко идущие выводы и пересмотреть свои отношения с таким партнером», - считает эксперт.