Очередной шедевр лучшего игрока планеты практически вывел Барсу в финал

28 апреля 2011

Извечные соперники мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» накануне встретились в четвертый раз за сезон 2010/2011. В полуфинале Лиги Чемпионов сюрприза не произошло, хотя к матчу команды подошли с победой, поражением и ничьей.

Тренер сливочных Жозе Моуринью выбрал ту же оборонительную тактику, которая принесла ему победу неделю назад в финале Кубка Испании.

В первом тайме гости не использовали два реальных голевых момента, но во второй половине после удаления полузащитника «Реала» Пепе, мадридцы уже не могли прессинговать и создавать плотность в центре поля.

Первый гол Барса забила благодаря действиям вышедшего на замену голландца Ибрагима Афелая, который прошел по правому краю и отпасовал в центр штрафной, где аргентинец Леонель Месси коснулся мяча на мнгновенье раньше защитника, оставив не у дел голкипера Икера Касильяса.

За препирание с судьей после красной карточки Пепе со скамейки был удален наставник «Реала», который до конца игры сделал лишь одну замену, выпустив единственного чистого нападающего Адебайора. Игуаин, Бензема и Кака так и остались сидеть.

Главное событие матча произошло на 87-й минуте, когда очередным шедевром болельщиков одарил лучший игрок планеты последних двух лет. Месси совершил великолепный проход по центру, сместился вправо на подходе в штрафную и, несмотря на шлейф из столичных игроков, прокатил мяч мимо вратаря.

Таким образом, каталонцы практически обеспечили себе путевку в финал, который состоится в Лондоне 28 мая, где Барсу скорее всего будет ждать «Манчестер Юнайтед», победивший свой первый матч в гостях у «Шальке 04» 2:0.

Подобный финал состоялся 2 года назад. Тогда подопечные Хосепа Гвардиолы победили 2:0.