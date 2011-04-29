Израиль и Геноцид армян. Между моралью и выгодой

29 апреля 2011

28 апреля в Еврейском университете Иерусалима состоялся симпозиум, посвященный 96-й годовщине армянского геноцида 1915 года. Скромное на первый взгляд событие стало центральным эпизодом траурных мероприятий, которыми отметили в Израиле гибель полутора миллионов армян, проживавших на территории Османской империи, пишет newsru.co.il.

В мероприятии участвовали армянский патриарх Иерусалима Торгом Второй, председатель коалиции Зеэв Элькин, почетный консул Армении в Израиле Цолак Момджян. С основным докладом «Значение памяти жертв Геноцида для всего человечества» выступил профессор Исраэль Чарни.

При этом присутствующие подчеркивали аполитичность собрания. «Мы здесь для того, чтобы почтить память жертв геноцида. Такой симпозиум проводится ежегодно уже 15 лет. Это не политическое мероприятие. Еврейский университет и кафедра изучения Армении не преследует каких-либо политических целей», – заявил корреспонденту NEWSru.co.il организатор симпозиума профессор Майкл Стоун.

Еврейское государство возникло после самого страшного геноцида в мировой истории, и, казалось бы, от Израиля можно было бы ожидать большего понимания в этом вопросе, пишет корреспондент издания. Однако официальное признание армянского геноцида десятилетиями оставалось одним из главных табу израильской внешней политики. Этот шаг имел бы самые плачевные последствия для отношений между Иерусалимом и Анкарой, которая на протяжении долгих лет была единственным региональным союзником Израиля.

Пока Турция оставалась светским, прозападным государством, она могла рассчитывать, что и США будут закрывать глаза на события 1915 года. Однако в последнее время отношение к этому вопросу стало меняться как в Белом доме, так и на Капитолийском холме. Турецкая делегация, посетившая несколько месяцев назад Вашингтон, пришла в замешательство, когда о геноциде заговорили представители обеих ведущих партий США.

«Попытка базировать политику на аморальных принципах ни к чему хорошему не привела. Мы остались и без партнерства с Турцией, которая стала одним из наших врагов, и упустили шанс наладить отношения с Арменией», – заявил председатель коалиции Зеэв Элькин.

Израильский МИД согласен с тем, что оценка событий Первой мировой войны – вопрос не политический, а морально-этический. «Израиль никогда не отрицал массовой резни армянского народа. Мы понимаем крайнюю деликатность этого вопроса и разделяем боль армян», - заявил нам посол Израиля в Армении Шмуэль Мером.

Дипломат выразил недоумение в связи с обвинения в адрес внешнеполитического ведомства, которое, якобы, противодействует признанию Израилем армянского геноцида. По его мнению, с позицией по этому вопросу должны определиться сами депутаты, среди которых есть сторонники обеих точек зрения на проблему. «Неужели парламентарии руководствуются указаниями нашего ведомства?», - удивился Мером.

Если Израиль все-таки признает гибель полутора миллионов армян геноцидом, пострадают не только отношения с Турцией. Под угрозой окажутся и динамично развивающиеся контакты между Иерусалимом и Баку. Согласно публикациям Wikileaks, Израиль не только активно сотрудничает с Азербайджаном в военной и гражданской областях, но и использует территорию этой страны для сбора информации о соседнем Иране.

Несколько лет назад редакция NEWSru.co.il проводила опрос по теме «Израиль и геноцид армянского народа». Тогда опрос был связан с заявлением Антидиффамационной лиги о необходимости признания массового истребления армян в 1915 году геноцидом армянского народа. Как показал опрос, проведенный нашей редакцией, абсолютное большинство респондентов (82,5%) согласны с мнением, что народ Израиля, переживший свою Катастрофу, не вправе отрицать катастрофу народов других стран. При этом 72,4% считали, что Израиль должен признать массовые убийства армян в Турции в 1915 году геноцидом армянского народа. Лишь 43,8% участников опроса полагали, что Израиль должен признать геноцид армян даже ценой разрыва отношений с Турцией. 35,2% заявляли, что такую цену Израиль платить не должен. 48% считали, что Турцию, в принципе, можно убедить в необходимости признания геноцида армянского народа. 33,2% не верили в подобную перспективу.

Getty Images. Фото: У.Макнами