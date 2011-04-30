В Барселоне запретили гулять в купальниках

30 апреля 2011

В пятницу городской совет Барселоны проголосовал за запрет гулять по городу в плавках, купальниках и бикини, передает Лента.ru со ссылкой на AFP.

Нарушителям грозит штраф в размере от 120 до 300 евро. Если же на улице появится нудист, ему придется выложить от 300 до 500 евро.

В городском совете отметили, что с помощью ограничений они намерены «обеспечить сосуществование граждан в общественных местах». Власти Барселоны отвергли обвинения в том, что указывают людям, как одеваться.

Многие торговцы каталонской столицы приветствовали нововведение, отметив, что в последнее время на улицах появляется слишком много полураздетых туристов и процветает вседозволенность. Однако активисты нудизма выразили возмущение по поводу запрета.

Ежегодно Барселону посещает более 6,5 миллиона туристов.