Спецслужбы задержали шестерых детей и двух жен бин Ладена

2 мая 2011

Пакистанские спецслужбы задержали шестерых детей и двух жен лидера "Аль-Каеды" Осамы бин Ладена. Как сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Dunya TV, они были арестованы в горной местности в шестидесяти километрах от Исламабада.

Кто именно задержан, не сообщается. Всего у бин Ладена 19 детей, передает Lenta.ru.

Ранее стало известно, что бин Ладен и его сын были убиты в ходе спецоперации в городе Абботтабад 1 мая. Кроме того, был убит приближенный к лидеру террористов курьер, его брат и некая женщина, которую использовали как живой щит.

Президент США Барак Обама подтвердил смерть "террориста номер 1". В то же время сообщалось, что ДНК-экспертиза, которая должна подтвердить личность бин Ладена, будет проведена в течение нескольких дней.