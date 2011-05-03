Изобретения, которые изменят мир к 2020 году

3 мая 2011

Сайт американского научного журнала Popular Science перечислил изобретения, которые в 2020 году смогут изменить мир, сообщает Corriere Della Sera.

Самым первым и главным новшеством, как отмечается, станет станция, построенная роботами для роботов на Луне. Этот проект будет реализован Японией, считают ученые. "Несмотря на длительный период реконструкции после разрушительных землетрясений и цунами, этот проект уже запрограммирован, и нет никакой другой страны в мире, которая сможет довести до конца такую сложную работу", - сказал Майк Либхольд из Institute For The Future, калифорнийского научного заведения, специализирующегося на изменениях, которые произойдут в будущем.

Вторым по значимости новшеством станет высокоскоростная железнодорожная линия, соединяющая Лондон и Пекин. Эта линия пройдет через 17 стран и соединит Европу и Азию, сообщает журнал.

Также к 2020 году могут быть реализованы такие проекты, как автомобили с автоматическими пилотами и летающие авто.

Кроме того, к указанному периоду полеты в космос станут реальностью для многих состоятельных людей, а биотопливо, возможно, придет на смену углеводородам. Человеческий мозг при помощи имплантированных микрочипов сможет управлять ТВ, смартфонами и компьютерами, все экраны будут снабжены технологией Oled и органическими светодиодами, прогнозируют специалисты. А ученые из Лозанны уверяют, что к тому времени уже будет создан искусственный интеллект, который сможет генерировать идеи, как человеческий мозг.

Ранее, в декабре 2010 года, корпорация IBM также опубликовала свой ежегодный прогноз направлений развития технологической отрасли под названием Next five in five, способных в течение следующих 5 лет полностью изменить жизнь людей на планете.

В список вошли такие суперновшества как мобильный телефон с 3D проекцией, датчики, способные постоянно собирать информацию об окружающей среде, аккумуляторные батареи, заряжаемые воздухом, а также улучшение рециркуляции тепла и адоптивные транспортные системы, передает РИА Новости.