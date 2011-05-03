Обнаружены компьютеры и DVD бин Ладена

3 мая 2011

К американским спецслужбам попало компьютерное оборудование и диски с информацией, захваченные в ходе операции по уничтожению лидера "Аль-Каеды" Осамы бин Ладена в его коттедже. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в спецслужбах США.

Советник президента США по борьбе с терроризмом Джон Бреннан подтвердил, что спецназовцы, штурмовавшие коттедж бин Ладена, забрали все материалы, которые считали нужными.

По словам анонимного источника CNN, в первую очередь в захваченных материалах, в том числе CD и DVD, эксперты попытаются найти данные о готовящихся терактах. Вторым приоритетом станет поиск информации о других лидерах террористов. Для изучения этих данных в ЦРУ создана специальная группа аналитиков.