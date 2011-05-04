Дочь Бен Ладена: Отца взяли в плен и расстреляли на глазах родственников

4 мая 2011

Усама бен Ладен не был убит при попытке сопротивления. О подробностях операции американского спецназа рассказала находившаяся в тот момент в особняке дочь террориста, сообщает РБК со ссылкой на пакистанские СМИ.

На допросе в штаб-квартире пакистанских спецслужб девушка рассказала, что Усама бен Ладен был схвачен безоружным американскими солдатами и лишь затем расстрелян на глазах у находившихся в доме родственников.

Исследовавшие дом криминалисты также пришли к выводу, что бен Ладен не оказывал сопротивления. Они выяснили, что по американцам не было выпущено ни одной пули. Более того, в особняке не нашли ни оружия, ни взрывчатки. К удивлению специалистов, в здании не было даже подвала, где люди могли спрятаться в случае авиаудара.

Всего в доме находилось несколько десятков человек - жены и дети главаря "Аль-Каиды". Дочь бен Ладена утверждает, что в особняке они жили с 2005г. Дом покидали лишь сыновья террориста, которые ездили на двух машинах японского производства в соседний магазин. Они были весьма приветливы, но к себе домой никого не пускали. Если на улице дети играли в футбол, а мяч перелетал через забор, им просто давали денег, чтобы купить новый мяч.