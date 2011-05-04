Экс-соратников Левона Тер-Петросяна толкают на объединение

4 мая 2011

Некрупные политические силы активно обсуждают возможность объединения в коалиции и альянсы. Здесь прекрасно знают, что будущая карта парламента уже расчерчена, и у многих партий почти нет шансов оказаться в Национальном Собрании. Об этом пишет газета «Грапарак».

Согласно плану, в НС попадут коалиционные партии, Армянский национальный конгресс и «Дашнакцутюн», что толкает «Наследие», имеющую 7 депутатов в нынешнем созыве, на создание альянсов.

По данным «Грапарак», автор идеи - зампред партии Рубен Акопян. Ссылаясь на свои источники, издание пишет, что в основе планируемого сотрудничества лежит не создание объединения партий, а принятие в партию известных деятелей.

Особенный упор делается на людей, разочарованных Конгрессом и его лидером Тер-Петросяном, не вступивших в какую-либо партию, но политически активных и ищущих поле для деятельности. А также на тех, кто еще не покинул своей партии, но может пойти на этот шаг. Речь, в частности, о прекративших свою деятельность в Конгрессе Арарате Зурабяне, Хачатуре Кокобеляне, писательнице Марине Петросян, Карапете Рубиняне, Алике Арзуманяне и многих других. Одна из составляющих политической программы Акопяна – формирующаяся заново оппозиция должна объединиться вокруг идеи парламентской республики.