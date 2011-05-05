Сорос распродал все свое золото

5 мая 2011

Финансист Джордж Сорос вновь доказал свою способность предвидеть развитие событий на мировых рынках, продав крупные партии золота на ценовом пике.



Принадлежащий Соросу инвестиционный фонд Soros Fund Management реализовал в минувшем месяце практически все имевшееся на его счетах золото и серебро, сообщает The Wall Street Journal.

В последние два дня на мировых рынках произошло значительное падение цен на золото и серебро с рекордного уровня, достигнутого в апреле.

Анализируя действия принадлежащего Соросу фонда, который является на сегодняшний день одним из крупнейших мировых хедж-фондов, специалисты делают вывод, что, видимо, мировой спрос на золото и серебро в ближайшие недели будет слабеть.