Сорос распродал все свое золото
Финансист Джордж Сорос вновь доказал свою способность предвидеть развитие событий на мировых рынках, продав крупные партии золота на ценовом пике.
Принадлежащий Соросу инвестиционный фонд Soros Fund Management реализовал в минувшем месяце практически все имевшееся на его счетах золото и серебро, сообщает The Wall Street Journal.
В последние два дня на мировых рынках произошло значительное падение цен на золото и серебро с рекордного уровня, достигнутого в апреле.
Анализируя действия принадлежащего Соросу фонда, который является на сегодняшний день одним из крупнейших мировых хедж-фондов, специалисты делают вывод, что, видимо, мировой спрос на золото и серебро в ближайшие недели будет слабеть.