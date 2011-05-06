В Америке появится аналог WikiLeaks

6 мая 2011

Американская газета The Wall Street Journal открывает свой аналог сайта WikiLeaks. Издание запускает интернет-сайт, на котором будет публиковать утечки секретной информации о возможных злоупотреблениях и мошенничестве в различных сферах.

Девиз портала - "Нам нужна ваша помощь!". Причём сервис разработан так, чтобы защитить информаторов, которые пожелают остаться в тени. Принимать будут любые материалы - текстовые файлы, фотографии, аудио- и видеозаписи, передает телеканал "Россия-24".