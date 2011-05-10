Британцы подсчитали потери времени от похмелья

10 мая 2011

Средний житель Великобритании проводит в состоянии похмелья суммарно более пяти лет жизни, сообщает ANI со ссылкой на результаты исследования, проведенного производителями безалкогольных напитков. В опросе приняли участие более полутора тысяч человек, передает Лента.ru.

Согласно результатам опроса, в период с 21 до 38 лет британцы в среднем страдают от последствий употребления алкогольных напитков 60 дней в году. В период с 38 до 46 шести лет среднее количество "похмельных" дней в году - 45, а с 46 до 60 - 23 дня. В общей сложности это составляет 1926 дней или 5,27 лет.

Уточняется, что, по последним данным ежегодно британцы прогуливают 13 миллионов рабочих дней из-за похмелья.