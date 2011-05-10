Европол против отмены виз для граждан России и Украины

10 мая 2011

Важдые два года европейская полицейская служба Европол представляет доклад, в котором анализируются угрозы безопасности стран Евросоюза со стороны организованной преступности. В докладе этого года Европол прямо указывает, что присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, а также отмена виз для граждан Украины и России могут привести к активизации организованных преступных группировок из этих стран на территории Евросоюза, передает Deutsche Welle.

Крупнейшая партия кокаина - 152 килограмма — была обнаружена в одесском порту в июле 2010 года. Наркотик был спрятан в нише в досках, поступивших в адрес украинской фирмы на судне под чилийским флагом из Боливии. Предполагается, что кокаин предназначался для дальнейшей транспортировки в страны Евросоюза. Маршрут перевозки — через Молдавию и Румынию. Дело в том, что многие жители Молдавии получили румынские паспорта, то есть формально стали гражданами Евросоюза. Кроме того, Украина используется как транзитная страна для доставки южно-американского кокаина в Россию, где его потребление растет.

В своем докладе Европол указывает также на возросшее значение Черного моря для доставки в Европу героина. Через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину героин попадает в Румынию и страны Балтии, откуда распределяется по странам ЕС. В качестве перевалочных баз используются также порты Варна в Болгарии и Констанца в Румынии.