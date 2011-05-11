Ассанж присоединился к Далай-ламе и Нельсону Манделе

11 мая 2011

Австралийская организация Sydney Peace Foundation вручила основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу золотую медаль за "исключительную храбрость в защите прав людей". Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse, медаль является высшей наградой правозащитного фонда.

Свой выбор организация объяснила тем, то Ассанжу удалось "бросить вызов векам засекреченной работы правительств" и подтолкнуть власти государств мира к более прозрачной деятельности. Создав предпосылки для формирования новой журналистики, Ассанж, как решили австралийские эксперты, защитил право граждан на информацию.

Ежегодно Sidney Peace Foundation вручает премию мира, а золотая медаль ранее присуждалась лишь трижды в истории: ее получали Далай-лама, Нельсон Мандела и лидер японских буддистов Дайсаку Икэда. О присуждении этой награды основателю WikiLeaks стало известно в феврале 2011 года.