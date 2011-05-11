ВИДЕО. Финал Евровидения пройдет без Эмми

11 мая 2011

10 мая в немецком Дюссельдорфе состоялся первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2011». Представительница Армении Эмми выступила четвертой. 10 из 19 стран вышли в финал, однако армянской участницы среди них не было.

В финале 14 мая выступят Сербия, Россия, Грузия, Азербайджан, Швейцария, Финляндия, Исландия, Венгрия, Литва и Греция. Кроме Армении, из борьбы выпали Турция, Хорватия, Сан-Марино, Польша, Норвегия, Албания, Мальта и Португалия.

Армения впервые за всю историю участия в конкурсе не вышла в финал. Возможности Эмми букмекерские конторы оценивали очень низко еще до начала конкурса. Ее победа оценивалась в 150 коэффициентов. Букмекеры не верили и в то, что армянской певице удастся выйти в финал.

Фото – с официального сайта Евровидения-2011.