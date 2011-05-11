Война в Карабахе поставит Россию в тяжелое положение - эксперт

11 мая 2011

Нынешнее российское руководство во главе с президентом Медведевым предпринимает искренние попытки, поскольку Россия действительно хочет, чтобы карабахский конфликт вышел из тупика. Об этом в интервью «Бакинскому рабочему» заявил эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, передает 1news.az.

«Мне кажется, что, не дай Бог, силовое развитие событий поставит Россию в крайне тяжелое положение: что она будет делать, имея формальные обязательства перед Арменией и неформальное понимание исключительной важности Азербайджана? Сможет ли российское военное присутствие в Армении дать гарантии, что события удастся удержать под контролем, еще непонятно, как и непонятно, что в этой ситуации станет предпринимать руководство России. Это - сложная дилемма. Однако у всех сторон присутствует понимание того, что статус-кво не вечен, а что с этим делать, пока неясно”, - отметил Лукьянов.

Что касается того, как долго может сохраняться статус-кво в армяно-азербайджанском конфликте, то эксперт констатирует, что статус-кво вечным не будет, и ближайшие 10 лет произойдут большие изменения.

Главным фактором, способным повлиять на изменение ситуации, Лукянов считает Иран.

«Многое зависит от того, какова будет судьба этой страны и американо-иранских отношений. Немало зависит от реакции региональных лидеров в лице Турции, Саудовской Аравии на попытки Ирана расширить свое влияние на Ближнем Востоке и в других регионах. А позиция России, прикаспийских стран и других региональных государств во многом зависит именно от того, откроется ли Иран для мира как мощнейший источник энергоресурсов, или же США не удастся этого сделать», - заключил эксперт.