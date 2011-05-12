Воробьев матерился на Евровидении, «потому что мужик» (ВИДЕО)

12 мая 2011

Менеджер представителя России на Евровидении-2011 объяснил нецензурные выражения Алексея Воробьева, которые он произнес в камеру, узнав, что прошел в финал.

В интервью bbcrussian.com Катерина фон Гечмен-Вальдек сказала, что это «реакция нормального русского мужика».

В пресс-службе Евровидения сообщили, что никаких жалоб на поведение участника из России к ним не поступало.

На записи прямой трансляции, попавшей в интернет, видно, как представитель России, размахивая национальным флагом за кулисами, кричит в камеру: «Это Россия! Это Россия, б...ь! Иди сюда, б…ь! Смотри в глаза, б…ь!».

На российском телевидении высказывание Алексея было заглушено голосами комментаторов, однако позже появилось в сети в оригинале.

«Мы всегда подчеркивали, что Евровидение – это шоу для семейного просмотра. Но в прямом эфире может произойти все, что угодно», - сказал Би-би-си Ярмо Сиим из пресс-службы конкурса.