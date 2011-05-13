Исполнение воли Сержа Саргсяна начали с допроса оппозиционеров

13 мая 2011

Два дня назад в городе Абовян активистов Армянского национального конгресса, дававших в свое время показания в связи с событиями 1 марта 2008 года, стали приглашать в отделения полиции.

Об этом Epress.am сообщил зампред правления Армянского общенационального движения Самвел Абрамян. «Наших ребят, которые в свое время проходили по делу «1 марта» в качестве свидетелей, приглашают в полицию, просят предоставить дополнительную информацию, если таковая имеется».

Наш собеседник связывает происходящее с заверением Сержа Саргсяна в намерении раскрыть мартовские события.

«В отделение были приглашены только 5 человек, но предполагаю, что пригласят еще 10. Но все делается очень корректно: людей нормально приглашают и просят предоставить информацию», - отметил Абрамян.

20 апреля президент Серж Саргсян созвал совещание с участием представителепй судебно-правовой системы, где глава государства, в частности, сказал: «Я неоднократно заявлял и повторяю, что ожиданий много и, в первую очередь, я имею в виду события 1 марта. Я надеюсь на подчеркнутую активизированность в вопросе раскрытия отмеченных событий. Я знаю о всех задачах и объективных проблемах, которые были у нас, правоохранительных органов. Наверное, мне известно об этих проблемах лучше, чем кому бы то ни было (Саргсян с 93-го поочередно возглавлял все силовые ведомства страны – ред.).

Вопрос крайне важен как для нашего государства, так и для общества, а также во избежание всяческих спекуляций. Это тоже существенно. Лично для меня это очень важный вопрос, и я требую от вас снова и более подробно коснуться даже тех обстоятельств, в которых, по-вашему, не может быть ничего нового. Постарайтесь найти новые пути раскрытия этих событий.

Прошло уже немало времени. Возможно, есть оцевидцы, которые в то время не хотели сотрудничать с правоохранительными органами, а теперь их подходы изменились. Это тоже возможно».

Напомним, что на следующий день после выборов президента, 20 февраля, на площадь Свободы в Ереване пришли десятки тысяч граждан, несогласных с итогами голосования, сопровождавшегося вбрасываниями бюллетеней, препятствованием работе журналистов, избиением оппозиционеров. Демонстранты не покидали улиц до 1 марта, когда ночью тысячи полицейских напали на палаточный городок, в котором разместились протестующие. Площадь была захвачена и блокирована.

Спонтанный митинг начал собираться перед мэрией между посольствами Франции и России. Ночью людей окружили сотрудники правоохранительных органов, позже в город вошли подразделения армии. Граждан под покровом ночи разгоняли с применением оружия. 10 человек были убиты, сотни оппозиционеров арестованы и осуждены. 6 из них до сих пор в тюрьмах. На 20 дней было объявлено чрезвычайное положение. На это время была запрещена деятельность нелояльных к властям СМИ.