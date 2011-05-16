Крупнейший в мире женский университет открыл король Саудовской Аравии

16 мая 2011

В воскресенье, 15 мая, в Саудовской Аравии состоялась церемония открытия крупнейшего в мире женского Университета принцессы Норы бин Абдель Рахман. Вуз построен с использованием самых передовых технологий и имеет "зеленый" статус - из-за своей экологичности, сообщает ИТАР-ТАСС.

Учебное заведение расположено недалеко от города Эр-Рияд, столицы королевства. На постройку университета было израсходовано свыше пяти миллиардов долларов. Скоро на террритории вуза будут установлены солнечные батареи, а бумажные учебные пособия и документы будут заменены электронными устройствами. По территории кампуса, площадь которого составляет более 800 гектаров и рассчитана на 50 тысяч студенток, планируется пустить монорельс, а пока курсируют электромобили.

В церемонии открытия университета принял участие король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз, а также члены монаршей семьи и правительства. Как подчеркнула ректор университета Хода аль-Амиль, вуз был построен менее, чем за три года. «Мы благодарны королю за этот крайне необходимое для нас учреждение, которое, несомненно, вдохновит сотрудниц и студенток на успешную учебную деятельность», - отметила ректор.