Неплохая песня и беспомощный дуэт. Итоги «неинтересного» конкурса

16 мая 2011

К реальной качественной современной музыке и интересной поп-музыке Евровидение не имеет вообще никакого отношения. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил российский музыкальный критик Артемий Троицкий.

По его словам, Евровидение - это слепок именно телевизионной попсовой культуры. «Только если обычно мы наблюдаем ее в виде всяких «Фабрик звезд», «Факторов», «Субботних вечеров» и прочих конвейерных передач по производству попсовых конфеток из сами знаете какого материала, то в данном случае мы имеем примерно то же самое, но в европейском масштабе и, соответственно, сделанное с большим старанием, большим умением и временами чуть более изысканно.

Победила, как известно, песня из Азербайджана, и тут я должен напомнить людям то, что конкурс Евровидение - это именно конкурс песен, а не конкурс артистов. Забывать об этом не стоит, поскольку азербайджанская песня была довольно неплохой сама по себе, притом, что дуэт, ее исполнивший, на мой взгляд, выглядел достаточно беспомощно.

Песня неплохая, сладко-романтичная, с милым припевом. А хороший «цепляющий» припев - это контрольный пакет для того, чтобы зафиксировать если не победу, то, по крайней мере, успех на Евровидении. Это, кстати, была проблема нашего участника по имени Алексей Воробьев, который сам по себе парень, по-моему, симпатичный и, что называется, фактурный. То есть, в принципе, может стать поп-звездой - в этом смысле он сделан из правильного теста.

Проблема только в том, что песня была абсолютно никудышная, хоть ее и написал какой-то расписанный нашими комментаторами всеми красками, как абсолютно выдающийся и великий, американский продюсер. Песня на тройку с минусом, к тому же не в европейском стиле - здесь ценится мелодия, сантименты, а не рок-н-рольный нахрап. Публика Евровидения состоит, как известно, из европейского среднего класса, а также детей, геев и домохозяек, и это надо понимать.

Когда в Евровидение хлынул поток стран из Восточной Европы и с Балкан, то есть всевозможные обломки бывшего СССР и бывшей Югославии, плюс, естественно, Польша, Румыния, Болгария и так далее, тут же все стало намного разнообразнее. Поскольку если старую Европу на Евровидении всегда представляет местная художественная самодеятельность или какие-то замшелые ветераны, ушедшие в расход 20 лет тому назад, то тут из этих голодных новых стран на сцену Евровидения ринулись артисты довольно неплохие, амбициозные, очень часто даже и не вполне попсовые...

Артисты, которые просто решили, что конкурс Евровидения, даже если он им противен по стилистике, стоит того, чтобы в нём поучаствовать - поскольку это для них единственный шанс вообще заявить на всю Европу, да еще к тому же всего-навсего раз в год. Что есть такая-то музыка в Боснии или в Эстонии, или в Армении, или в каких-нибудь еще забытых шоу-бизнесом местах...».