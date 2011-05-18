Мубарак намерен извиниться перед народом

18 мая 2011

Свергнутый президент Египта Хосни Мубарак должен принести свои извинения гражданам страны и попросить об амнистии после того, как он был вынужден уйти в отставку в результате народного восстания

Согласно египетским и арабским источникам, Мубарак "подготовил письмо, которое будет зачитано по нескольким местным и арабским телеканалам, в нем он приносит извинения от своего имени и от имени своей семьи за любые преступления, совершенные против народа", сообщает агентство AFP.

Бывший президент сказал, что он готов отдать свое имущество в пользу государства с тем, чтобы Верховный Совет Вооруженных Сил, взявший на себя временное руководство страной, рассмотрел вопрос о его амнистии.