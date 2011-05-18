Стали известны имена пострадавших в ереванском ДТП

18 мая 2011

В результате вчерашнего ДТП на ереванской улице Арцаха на месте скончались водитель и двое пассажиров маршрутного такси №76, а также находящийся за рулем «Мерседес» 24-летний Сергей Багшян. Автомобили полностью сгорели.

9 пассажиров доставлены в медцентр «Эребуни» с повреждениями разной степени тяжести: 54-летний Валерий Петросян, 34-летняя Анна Хачатрян, 54-летний Овсеп Папазян, 15-летняя Марианна Мурадян, 20-летняя Рипсиме Степанян, жители Сисиана 7-летний Гор Айрапетян и 21-летний Гегам Габриелян, житель Гюмри 27-летний Мушег Геворгян и житель села Арагац 18-летний Гор Папоян, сообщает МЧС. Спасатели извлекли из автомобилей сгоревшие трупы и передали сотрудникам скорой помощи.

Из медицинского центра «Эребуни» Epress.am сообщили, что в данный момент в отеделении травмотологии находятся трое человек с переломами рук и ног.

7-летний Гор Айрапетян доставлен в центр ожогов. Состояние здоровья ребенка оценивается как тяжелое, он получил ожоги ног и таза (25%), находится в шоковом состоянии.

По словам дежурных врачей, состояние здоровья Г. Айрапетяна, Г. Папояна, Р. Степанян и М. Мурадян остается стабильно тяжелым. Состояние остальных пострадавших – удовлетворительное.